«Я просто хочу знать правду»: травма головы, которую медики оценили как легкую, отправила 39-летнего мужчину в могилу

«Этого бы не произошло, если бы скорая помощь забрала его сразу», - уверена сестра умершего Кади Циммер. Она считает, что можно было бы спасти жизнь Лембиту, если бы после падения у магазина скорая помощь отвезла бы его в больницу для проверки состояния здоровья, а не отправила его домой.