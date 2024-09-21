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«Я просто хочу знать правду»: травма головы, которую медики оценили как легкую, отправила 39-летнего мужчину в могилу

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Лембит упал в обморок на парковке у магазина Ehituskeskus. Там медики оказали ему первую помощь и отправили домой.
Лембит упал в обморок на парковке у магазина Ehituskeskus. Там медики оказали ему первую помощь и отправили домой. Фото: Arved Breidaks/ivari Lipp

В начале июля 39-летний житель Антсла Лембит упал в обморок на парковке магазина Ehituskeskus, а медики скорой помощи сочли травму головы, полученную им при падении, настолько незначительной, что разрешили ему отправиться домой. На следующее утро Лембит впал в кому и через два месяца умер, не приходя в сознание.

Перевод: София Солдатенко

«Этого бы не произошло, если бы скорая помощь забрала его сразу», - уверена сестра умершего Кади Циммер. Она считает, что можно было бы спасти жизнь Лембиту, если бы после падения у магазина скорая помощь отвезла бы его в больницу для проверки состояния здоровья, а не отправила его домой.

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