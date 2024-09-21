Йоко Алендер баллотируется на пост вице-президента европейской партии ALDE

«В руководстве ALDE Партия реформ может иметь прямое право голоса в формировании политики важной политической силы в Европе и в отношении важных для нас ценностей - сильной, стабильной и конкурентоспособной Европы с чистой экономикой», - сказала Алендер, добавив, что сильная и единая Европа отвечает интересам Эстонии, и именно этого она будет добиваться, если ее изберут.

Председатель Партии реформ Кристен Михал подчеркнул выдающуюся роль Алендер как защитника чистой экономики с более высокой добавленной стоимостью, в которой нуждается Европа.

В деятельности ALDE Алендер ранее участвовала в разработке манифеста европейских выборов, а также стала одним из лидеров партийной программы расширения прав и возможностей женщин с либеральным мировоззрением Alliance of Her.

Лидеры и делегаты 76 партий-членов избирают следующего президента ALDE и шесть вице-президентов сроком на два года. Результаты выборов будут объявлены на съезде партии в Португалии 6 октября.