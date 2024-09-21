Видео В Латвии пьяный водитель пытался сбежать от полиции, но врезался в электропастуха

В Вецумниеки был замечен автомобиль Volvo без обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA). Полицейские велели водителю остановить транспортное средство, но он свернул на заправку и проехал под знаком «Въезд воспрещен», выскочил из машины и наткнулся прямо на электрическое заграждение для лошадей.

Видео: Попытка побега нарушителя

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя и установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения в 0,95 промилле и не имел водительских прав. Возбуждено уголовное дело.

Также водитель уже ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, за что было возбуждено еще одно уголовное дело. За проезд под знак «Въезд воспрещен» и отсутствие ОСТА возбуждено дело об административном правонарушении.

Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

С 16 по 22 сентября в странах-членах Европейского союза проходит ежегодная акция «Дни безопасности ROADPOL», организованная европейской сетью дорожной полиции ROADPOL. С помощью кампании полиция по всему ЕС напоминает, насколько важно соблюдать требования безопасности дорожного движения, а также то, что безопасность и жизнь каждого участника дорожного движения зависят от действий каждого из них.