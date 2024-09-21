Взрывы устройств «Хезболлы»: вопросы, по-прежнему требующие ответов

На сайте ВАС в качестве главного исполнительного директора и основателя указан один человек — Кристиана Барсони-Арсидиаконо. Би-би-си предприняла несколько попыток связаться с Барсони-Арсидиаконо, но безуспешно.

Главный офис компании BAC Consulting в Будапеште. Фото: Getty Images

Однако, как сообщается, она поговорила с NBC News, сказав: «Я не делаю пейджеры. Я просто посредник».

Между тем New York Times сообщила, что компания BAC Consulting на самом деле была прикрытием для израильской разведки.

Газета, ссылаясь на трех израильских чиновников, сообщила, что были созданы еще две подставные компании, чтобы помочь скрыть личности людей, на самом деле производивших пейджеры, а именно сотрудников израильской разведки.

Би-би-си не удалось провести независимую проверку этих сообщений, но мы знаем, что власти Болгарии начали расследование в отношении другой компании, связанной с BAC. Болгарская вещательная компания bTV сообщила в четверг, что 1,6 миллиона евро, связанные со взрывами устройств в Ливане, прошли через Болгарию, а затем были отправлены в Венгрию.

Как были взломаны рации?

Происхождение портативных раций, взорвавшихся в ходе второй диверсии, более туманно. Известно, что по крайней мере некоторые из них были модели IC-V82, которые производила японская компания ICOM.

Эти устройства были приобретены «Хезболлой» пять месяцев назад, как сообщил источник в ее службе безопасности агентству Reuters.