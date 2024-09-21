Возвращающаяся 1 октября на пост старейшины столичного района Ласнамяэ Юлианна Юрченко сказала, что районная управа не может вмешиваться в технический процесс перехода на эстоноязычное образование, но может оказывать поддержку и помощь. Об этом пишет портал Rus.ERR.
Юрченко рассказала, как будет способствовать переходу на эстоноязычное образование
«За технический процесс перехода на образование на эстонском языке отвечает Департамент образования и вице-мэр, но в большей степени директора школ. Безусловно, районная управа может оказывать помощь как образовательным учреждениям, так и родителям – поддерживать связь и при необходимости обмениваться информацией с родителями и образовательными учреждениями. В рамках наших полномочий мы не можем вмешиваться в этот технический процесс, но можем оказывать поддержку и помощь», – рассказала Юрченко, недавно сменившая Центристскую партию на Социал-демократическую, на заседании Ласнамяэского районного совета.
Во вторник, 17 сентября Таллиннская городская управа назначила Юрченко старейшиной района Ласнамяэ.
Она уже занимала этот пост с февраля 2022 по май 2024. В августе она вышла из Центристской партии, в которой состояла с 18 декабря 2008 года, и присоединилась к Социал-демократической партии.