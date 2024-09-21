Ибрагим Акиль руководил военными операциями «Хезболлы». В числе прочего он известен участием в нападениях 1983 года на посольство США в Бейруте (когда было убито 63 человека) и казармы американских и французских солдат в Бейруте (тогда погибли 307 человек).

В 2019 году США включили Акиля в список террористов, а в 2023-м американский Госдепартамент объявил, что выплатит 7 млн долларов за информацию о его местонахождении.

Ахмед Вахби курировал военные операции спецподразделения «Радван» во время войны в Газе до начала 2024 года.

По сведениям ЦАХАЛ, при ударе также погибли другие высокопоставленные руководители «Хезболлы», принадлежащие к Силам аль-Хаджа Радвана (специальное подразделение в составе ливанской группировки).

Дым над Бейрутом. Фото: Reuters

Что происходит в Бейруте

Атака произошла около 16:00 по местному времени. Армия обороны Израиля заявила, что ее силы «нанесли прицельный удар по Бейруту».

На первых снимках из густонаселенного района Дахия на юге Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы», были видны клубы дыма.

Судя по кадрам с места происшествия, после удара повреждено несколько зданий и автомобилей.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что боевики «Хезболлы» «собрались под землей под жилым домом» в Дахии и использовали ливанских граждан в качестве живого щита.

В пятницу «Хезболла» запустила из Ливана по Израилю около 140 ракет.