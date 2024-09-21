Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла «целенаправленный удар» по столице Ливана Бейруту, в результате которого был убит командующий операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль.
Израиль нанес удар по Бейруту: более 30 погибших, среди них – два командира «Хезболлы»
Ибрагим Акиль руководил военными операциями «Хезболлы». В числе прочего он известен участием в нападениях 1983 года на посольство США в Бейруте (когда было убито 63 человека) и казармы американских и французских солдат в Бейруте (тогда погибли 307 человек).
В 2019 году США включили Акиля в список террористов, а в 2023-м американский Госдепартамент объявил, что выплатит 7 млн долларов за информацию о его местонахождении.
Ахмед Вахби курировал военные операции спецподразделения «Радван» во время войны в Газе до начала 2024 года.
По сведениям ЦАХАЛ, при ударе также погибли другие высокопоставленные руководители «Хезболлы», принадлежащие к Силам аль-Хаджа Радвана (специальное подразделение в составе ливанской группировки).
Что происходит в Бейруте
Атака произошла около 16:00 по местному времени. Армия обороны Израиля заявила, что ее силы «нанесли прицельный удар по Бейруту».
На первых снимках из густонаселенного района Дахия на юге Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы», были видны клубы дыма.
Судя по кадрам с места происшествия, после удара повреждено несколько зданий и автомобилей.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что боевики «Хезболлы» «собрались под землей под жилым домом» в Дахии и использовали ливанских граждан в качестве живого щита.
В пятницу «Хезболла» запустила из Ливана по Израилю около 140 ракет.
Как передает из северного Израиля корреспондент Би-би-си Пол Адамс, над населенным пунктом Рош-Пина, расположенным примерно в 15 километрах от границы, сработала система ПВО «Железный купол». Она перехватила 15-20 ракет.
Как и многие предшествовавшие, пятничные ракеты были направлены по израильским районам, которые находятся далеко за пределами зоны вдоль ливанской границы, откуда власти Израиля эвакуировали население.
Бывший сотрудник разведки ЦАХАЛ Сарит Зехави рассказал Би-би-си, что с июня все больше ракет «Хезболлы» падает за пределами зоны эвакуации.
С начала этого года Израиль уже третий раз наносит удар по ливанской столице.
В январе в результате израильского авиаудара по Бейруту погиб заместитель главы политического бюро ХАМАС Салех аль-Аури.
В июле жертвой другого удара стал военный глава «Хезболлы» Фуад Шукр.
Во вторник по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров, а в среду последовали взрывы раций — в обоих случаях диверсия была направлена против членов «Хезболлы». 37 человек погибли и более 2600 получили ранения.