Рейтинги ведущих торговых марок стран Балтии были обнародованы накануне на маркетинговом мероприятии Baltic Brand Forum в Риге.
От топлива до сладостей: самые популярные бренды стран Балтии удивляют
Исследование провели эксперты Norstat, опросившие более 3000 жителей стран Балтии.
В этом году в исследовании были представлены 646 брендов, в финал прошли только самые популярные из них, итоги подводились в семи категориях.
Так, бренд Kārums стал самым любимым у потребителей брендом среди производителей стран Балтии.
Circle K был признан самым быстрорастущим брендом, Madara Cosmetics - самым экологически чистым брендом.
Swedbank в глазах потребителей стран Балтии - самый любимый и гуманный бренд, Delfi - самый популярный медиа-бренд, Tele2 - самый интересный бренд с точки зрения развлекательного контента.
Kalev был признан самым любимым и самым быстрорастущим брендом местного производителя в Эстонии.
По мнению эстонских потребителей, самый экологически чистый бренд – это Nurme, самый гуманный - Coop, самый любимый медиа-бренд - ETV, самый любопытный с точки зрения развлечений - Go3, и самый любимый - Swedbank.
«Исследование предоставляет важную информацию о восприятии брендов и помогает нам понять тенденции рынка и тем самым оптимизировать общение с нашими потребителями», - заявил Андрис Рубинс, соучредитель Baltic Brand Forum и управляющий директор рекламного агентства Magic.
Brand Capital - крупнейшее исследование брендов и образа жизни, проводимое в странах Балтии с 2004 года.
Опрос проводится компанией Norstat, одним из крупнейших игроков на рынке маркетинговых исследований в Европе.
Респонденты ответили почти на 300 вопросов Norstat о своем образе жизни и отношении к брендам.