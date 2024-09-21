От топлива до сладостей: самые популярные бренды стран Балтии удивляют

Исследование провели эксперты Norstat, опросившие более 3000 жителей стран Балтии.

В этом году в исследовании были представлены 646 брендов, в финал прошли только самые популярные из них, итоги подводились в семи категориях.

Так, бренд Kārums стал самым любимым у потребителей брендом среди производителей стран Балтии.

Circle K был признан самым быстрорастущим брендом, Madara Cosmetics - самым экологически чистым брендом.

Swedbank в глазах потребителей стран Балтии - самый любимый и гуманный бренд, Delfi - самый популярный медиа-бренд, Tele2 - самый интересный бренд с точки зрения развлекательного контента.

Kalev был признан самым любимым и самым быстрорастущим брендом местного производителя в Эстонии.

По мнению эстонских потребителей, самый экологически чистый бренд – это Nurme, самый гуманный - Coop, самый любимый медиа-бренд - ETV, самый любопытный с точки зрения развлечений - Go3, и самый любимый - Swedbank.

«Исследование предоставляет важную информацию о восприятии брендов и помогает нам понять тенденции рынка и тем самым оптимизировать общение с нашими потребителями», - заявил Андрис Рубинс, соучредитель Baltic Brand Forum и управляющий директор рекламного агентства Magic.

Brand Capital - крупнейшее исследование брендов и образа жизни, проводимое в странах Балтии с 2004 года.

Опрос проводится компанией Norstat, одним из крупнейших игроков на рынке маркетинговых исследований в Европе.

Респонденты ответили почти на 300 вопросов Norstat о своем образе жизни и отношении к брендам.