Фото Полицию проверяют на прочность: жители эстонский деревни подняли бунт из-за беженцев

Причем беспорядки были мощными: стражей порядка забрасывали деревяшками и бутылками с водой, мятежники пытались прорвать цепь полицейских, которые защищались щитами, также были подожжены две машины. Но, несмотря на это, руководитель учений Мадис Аллак сразу после завершения учений был доволен. «Всё, что мы практиковали на тренировках в предыдущие два дня, мы смогли отработать здесь в реальных условиях», - сказал он.