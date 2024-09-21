Украина запретила чиновникам и военным пользоваться мессенджером Telegram

Решение о запрете Telegram на служебных устройствах приняли украинский Национальный координационный центр по кибербезопасности и Совет национальной безопасности и обороны. Использование приложения также ограничили на объектах украинской критической инфраструктуры.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские спецслужбы имеют доступ к переписке пользователей Telegram, даже если сообщения удалены, а также к их персональным данным.

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», — цитирует Буданова официальный аккаунт СНБО в фейсбуке.

Служба безопасности Украины и Генштаб ВСУ также заявили, что Россия активно использует этот мессенджер для кибератак, распространения вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.

Владелец Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что власти ни одной из стран мира не могут читать переписку пользователей.

В интервью американскому журналисту и бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону Дуров также говорил, что слухи о подконтрольности мессенджера российским властям распространяют и поддерживают его конкуренты.

«Дело не в том, болеем ли мы за оппозицию или правящую партию. Дело в том, что нам все равно. Мы считаем важным иметь платформу, которая нейтральна по отношению ко всем сторонам», — говорил предприниматель.

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