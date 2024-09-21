Пациентов перегруженных ступеней системы здравоохранения необходимо направлять в другие места, пишет член Рийгикогу, доктор медицинских наук Ээро Мерилинд (Партия реформ).
Врач: платные приемы в ЭМО увеличивают нагрузку на систему семейных врачей
В работе отделений скорой помощи и экстренной медицины (ЭМО) постоянно кипят страсти. Только недавно у Северо-Эстонской региональной больницы образовалась очередь из восьми машин скорой помощи. Специальная комиссия Рийгикогу, в которую входят депутаты от всех фракций, обсудила эту проблему и предлагает разные решения.
Создание дежурных центров в первичной ступени здравоохранения
На вопрос, почему люди обращаются в ЭМО и вызывают скорую, они отвечают, что эти службы работают круглосуточно, бесплатно, туда можно обратиться по любому поводу. Но чтобы попасть к семейному врачу, нужно заранее записаться на прием и ждать, когда наступит назначенное время. В то же время сотрудники ЭМО говорят, что около двух третей обращений к ним связаны с проблемами, которые мог бы решить семейный врач.
Уже много лет ведутся разговоры о дежурных центрах первичной ступени, которые могли бы снять нагрузку с ЭМО и помочь людям в решении их проблем со здоровьем.
Принятая весной поправка к Закону об организации услуг здравоохранения дает семейным врачам возможность привлечь врачей общей практики и повысить роль медсестер и вспомогательного персонала в оказании медицинской помощи. Это важные шаги на пути к созданию дежурных центров.
Размер отделений экстренной медицины должен учитывать численность населения зоны обслуживания
Кроме того, необходимо урегулировать размер отделений ЭМО, поскольку положение о типах больниц устарело. Например, сейчас в Северо-Эстонской региональной больнице есть 25 коек ЭМО, но, учитывая размер зоны обслуживания больницы, их могло бы быть не менее 60.
В настоящее время в ЭМО поступают пациенты со слабым здоровьем, и хотя от пациентов ЭМО госпитализируется лишь около 20 процентов, в целом принимают около 40 процентов людей, обратившихся в больницу. Очевидно, этому необходимо найти решение.
С хроническими заболеваниями поможет справиться больница общего типа
Нам необходимо общее/хирургическое отделение или больница с гибким количеством коек, где пациенты могли бы находиться под наблюдением врача, поскольку когда пациенту требуется медицинская помощь, но у него нет острых проблем со здоровьем - наши возможности ограничены. Зачастую вместо домов призрения и домов по уходу пациентов с хроническими заболеваниями, раком, осложнениями диабета и инсульта доставляют в отделение ЭМО и довольно часто помещают на койку эффективного лечения, однако эти люди могли бы получить помощь в больнице общего профиля.
Увеличение нагрузки на систему семейных врачей
Система здравоохранения работает по принципу соединенных сосудов, и если где-то происходит засор или закупорка, пациенты стекаются на улицы или в другие части системы. Платные приемы в ЭМО увеличивают нагрузку на систему семейных врачей.
Хотя в Эстонии существует дигирегистратура, где можно записаться на прием к семейному, в целом система семейных врачей недоукомплектована и не получает достаточного финансирования.
Увеличение финансирования позволит привлечь дополнительный персонал и усовершенствовать ИТ-системы. Развитие услуги справочного телефона семейных врачей и развитие приложений поможет решить проблемы со здоровьем без необходимости обращаться в ЭМО.
В масштабах страны важно, чтобы мы рассматривали здравоохранение в целом и управляли им так, чтобы различные части системы здравоохранения работали слаженно и на благо здоровья пациента. И речь идет не о том, чтобы вновь национализировать систему здравоохранения, а о том, чтобы создать целостную картину и сделать так, чтобы люди получали наилучшую помощь в нужное время и в нужном месте.