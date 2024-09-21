Врач: платные приемы в ЭМО увеличивают нагрузку на систему семейных врачей

В настоящее время в ЭМО поступают пациенты со слабым здоровьем, и хотя от пациентов ЭМО госпитализируется лишь около 20 процентов, в целом принимают около 40 процентов людей, обратившихся в больницу. Очевидно, этому необходимо найти решение.

С хроническими заболеваниями поможет справиться больница общего типа

Нам необходимо общее/хирургическое отделение или больница с гибким количеством коек, где пациенты могли бы находиться под наблюдением врача, поскольку когда пациенту требуется медицинская помощь, но у него нет острых проблем со здоровьем - наши возможности ограничены. Зачастую вместо домов призрения и домов по уходу пациентов с хроническими заболеваниями, раком, осложнениями диабета и инсульта доставляют в отделение ЭМО и довольно часто помещают на койку эффективного лечения, однако эти люди могли бы получить помощь в больнице общего профиля.

Увеличение нагрузки на систему семейных врачей

Система здравоохранения работает по принципу соединенных сосудов, и если где-то происходит засор или закупорка, пациенты стекаются на улицы или в другие части системы. Платные приемы в ЭМО увеличивают нагрузку на систему семейных врачей.

Хотя в Эстонии существует дигирегистратура, где можно записаться на прием к семейному, в целом система семейных врачей недоукомплектована и не получает достаточного финансирования.

Увеличение финансирования позволит привлечь дополнительный персонал и усовершенствовать ИТ-системы. Развитие услуги справочного телефона семейных врачей и развитие приложений поможет решить проблемы со здоровьем без необходимости обращаться в ЭМО.

В масштабах страны важно, чтобы мы рассматривали здравоохранение в целом и управляли им так, чтобы различные части системы здравоохранения работали слаженно и на благо здоровья пациента. И речь идет не о том, чтобы вновь национализировать систему здравоохранения, а о том, чтобы создать целостную картину и сделать так, чтобы люди получали наилучшую помощь в нужное время и в нужном месте.