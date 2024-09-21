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Поврежденное судно из РФ ищет причал на севере Европы

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Поврежденное грузовое судно (иллюстративное фото).
Поврежденное грузовое судно (иллюстративное фото). Фото: Toby Melville

183-метровое судно с взрывоопасным грузом село на мель после погрузки в Кандалакше в конце августа. С тех пор команде не удается найти порт для ремонта, ей отказали Норвегия, Дания и Швеция.

Порты Северной Европы отказываются принять поврежденное судно General Cargo Ruby с аммиачной селитрой, следующее из России под мальтийским флагом.

Грузовой корабль, нагруженный взрывоопасными химическими удобрениями, буксируемый в Балтийском море, вечером 20 сентября был замечен немецкими службами в территориальных водах Германии, пишет в субботу, 21 сентября, агентство AFP со ссылкой на представителя управления федеральной полиции в Бад-Брамштедте.

По данным федеральной полиции, порты Норвегии, Дании и Швеции отказались принимать поврежденное судно.

При этом, судя по сайтам отслеживания судов, Ruby должен был прибыть в понедельник в литовскую Клайпеду.

В конце августа он покинул порт Кандалакша в Мурманской области, указывают немецкий портал Tagesschau, входящий в медиакомпанию ARD, и норвежская газета The Barents Observer.

Судно село на мель вскоре после погрузки

Как сообщают СМИ, на борту 183-метрового судна находится 20 тысяч тонн взрывоопасного нитрата аммония - вещества, вызвавшего разрушительный взрыв в порту Бейрута в 2020 году.

Спустя лишь несколько часов после погрузки корабль сел на мель, указывает Tagesschau со ссылкой на отчет норвежских властей о происшествии, имеющийся в распоряжении студии ARD в Стокгольме.

Повреждения судна были зарегистрированы в Норвегии.

«Судоходная компания сообщила нам, что повреждены корпус и гребной винт корабля, в него попало немного воды», - указал представитель судоходного ведомства Норвегии Даг Инге Орхус.

Сухогрузу не было разрешено остаться в порту Тромсё на севере Норвегии и он продолжил движение, сообщает далее Tagesschau.

По словам Орхуса, решение связано с опасностью для города.

«Корабль необходимо отремонтировать, но это невозможно в такой близости от города. Груз не представляет опасности, пока он там просто лежит. Но внешние воздействия, такие как работы на судне (…) могут представлять довольно большой риск», - пояснил он.

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