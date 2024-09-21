Сб, 21.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Эксперт Интерес к покупке недвижимости значительно вырос

Copy
Новостройки в районе Коплиских линий.
Новостройки в районе Коплиских линий. Фото: Sander Ilvest

Как отмечает старший маклер бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Олав Леок, летние месяцы, вопреки ожиданиям, в плане продаж оказались значительно активней весенних.

Интерес к покупке недвижимости за последние полгода существенно вырос, констатирует старший маклер Pindi Kinnisvara Олав Леок.

«Неважно, смотрю ли я на количество кликов по объявлениям на порталах, входящие запросы или посещения объектов, в целом активность сегодня наполовину выше», - делится подробностями Леок.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх