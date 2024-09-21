Как отмечает старший маклер бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Олав Леок, летние месяцы, вопреки ожиданиям, в плане продаж оказались значительно активней весенних.
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Эксперт ⟩ Интерес к покупке недвижимости значительно вырос
Интерес к покупке недвижимости за последние полгода существенно вырос, констатирует старший маклер Pindi Kinnisvara Олав Леок.
«Неважно, смотрю ли я на количество кликов по объявлениям на порталах, входящие запросы или посещения объектов, в целом активность сегодня наполовину выше», - делится подробностями Леок.