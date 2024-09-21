В субботу латвийская полиция задержала родителей, забравших двух заболевших дифтерией детей из Детской больницы, в свою очередь, сами дети доставлены в больницу, выяснило агентство LETA в Государственной полиции Латвии.
В Латвии из больницы забрали больных дифтерией детей. Полиция задержала родителей
В полиции пояснили, что стражи порядка получили от больницы заявление о том, что в пятницу, 20 сентября, женщина вопреки указаниям врачей забрала из больницы двух детей, больных дифтерией, у которых возникли осложнения и им было назначено обязательное лечение в больнице.
В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.
Утром в субботу сотрудникам Госполиции удалось выяснить местонахождение детей. В связи с тем, что Сиротский суд принял решение о прекращении прав опеки родителей, суд поставлен в известность о произошедшем.
В данный момент дети доставлены в больницу, а родители задержаны.
В полиции агентству LETA указали, что родители пока задержаны на срок до 48 часов и находятся в изоляторе. Вскоре будет принято решение о дальнейшей мере пресечения.
Как уже сообщалось, 16 сентября скончался четырехлетний мальчик, который болел дифтерией. Он не был вакцинирован от этой болезни.
Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), получив информацию о подтвержденном случае дифтерии, начал эпидемиологическое расследование и организацию противопандемических мероприятий.
Дифтерия была диагностирована у трех детей и одного взрослого. Все случаи связаны между собой.
Врач Агенскалнской клиники Эдгар Меднис в субботу утром написал в Telegram, что в пятницу днем родители воспользовались своим правом, предусмотренным Законом о правах пациентов, и решили отказаться от дальнейшего лечения своих детей в Детской клинической больнице (BKUS), уведомили персонал и забрали детей из больницы.
«Это решение было основано на обоснованном беспокойстве родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, врачи »залечили« до смерти», - говорится в заявлении.
Недостаточный охват вакцинацией создает риск вспышки дифтерии и распространения инфекции, считают в SPKC. Осложнения дифтерии представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни особенно невакцинированных пациентов.
SPKC напоминает, что вакцинация против дифтерии проводится за счет государственных средств всем желающим в любом возрасте.