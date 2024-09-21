В Латвии из больницы забрали больных дифтерией детей. Полиция задержала родителей

В полиции пояснили, что стражи порядка получили от больницы заявление о том, что в пятницу, 20 сентября, женщина вопреки указаниям врачей забрала из больницы двух детей, больных дифтерией, у которых возникли осложнения и им было назначено обязательное лечение в больнице.

В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное оставление без присмотра лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного по малолетству, болезни или немощи спастись самостоятельно, если виновный имел возможность помочь потерпевшему и был обязан заботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни положение.

Утром в субботу сотрудникам Госполиции удалось выяснить местонахождение детей. В связи с тем, что Сиротский суд принял решение о прекращении прав опеки родителей, суд поставлен в известность о произошедшем.

В данный момент дети доставлены в больницу, а родители задержаны.

В полиции агентству LETA указали, что родители пока задержаны на срок до 48 часов и находятся в изоляторе. Вскоре будет принято решение о дальнейшей мере пресечения.

Как уже сообщалось, 16 сентября скончался четырехлетний мальчик, который болел дифтерией. Он не был вакцинирован от этой болезни.

Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), получив информацию о подтвержденном случае дифтерии, начал эпидемиологическое расследование и организацию противопандемических мероприятий.