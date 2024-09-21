TikTok удалил аккаунты российского госагентства Sputnik

Руководство китайской социальной сети TikTok удалило аккаунты российских пропагандистских СМИ.

Недоступными в TikTok стали 11 страниц Sputnik для дальнего зарубежья - Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia и другие, сообщил в субботу, 21 сентября, телеканал RT.

Кроме того, удалены 26 аккаунтов Sputnik для ближнего зарубежья, в частности, «Sputnik Армения» и «Sputnik Беларусь».

Деактивирована и страница RT International, отмечается далее. Причины решения руководство TikTok не назвало, указали RT и Sputnik.

Meta запретила в своих приложениях «Россию сегодня»

Несколько дней назад американская корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, запретила международной медиагруппе «Россия сегодня», телеканалу RT, а также связанным с ними организациям пользоваться ее приложениями по всему миру.

«После тщательного рассмотрения мы расширили наши меры, направленные против российских государственных СМИ», - говорится в заявлении компании.

В нем также указывается, что решение принято в связи с их «деятельностью, связанной с иностранным вмешательством».

Министерство финансов США 13 сентября сообщило о введении новых санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит RT, и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

До этого, 4 сентября, стало известно, что Вашингтон ввел санкции против телеканала RT и ряда его высокопоставленных сотрудников, включая главного редактора Маргариту Симоньян.

Штрафные меры были применены в ответ на «попытки Москвы повлиять на президентские выборы в США 2024 года», заявили в американском Минфине.