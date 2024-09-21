Таллиннский фестиваль «Свет шагает» привлек массу публики: в TikTok распространяется видео переполненного трамвая, следующего из Кадриорга в центр города.
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Видео и фото ⟩ В трамвае битком! Фестиваль света в Кадриорге привлек массу публики
На этой неделе в парке Кадриорг вновь можно наблюдать феерическую игру света - с четверга по субботу там проходит знаменитый фестиваль «Свет шагает».
Кадриорг полон очаровательных огней и волшебных инсталляций. Тема фестиваля в этом году – «Сила света».