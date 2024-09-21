В Краснодарском крае сгорела бывшая база ЧВК «Вагнер»

На бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае произошел пожар. На хуторе Молькино, где располагалась база, загорелось двухэтажное здание, огонь потушили, сообщает в субботу, 21 сентября, РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Причину пожара и принадлежность объекта устанавливаем», - заявил собеседник издания.

Сгорели бывший штаб и казармы

Связанный с ЧВК Telegram-канал «Оркестр Вагнера» опубликовал видео, в котором сообщается о возгорании административных построек на территории базы, в том числе здания бывшего штаба.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» отмечает, что сгорел бывший штаб и казармы.

Российские провоенные блогеры считают, что причиной пожара могла быть диверсия.

«Сгорела документация, формуляры, личные дела, оборудование связи на сотню миллионов», - утверждает Z-блогер «Тринадцатый».

Блогеры напоминают, что база в Молькино ранее принадлежала ЧВК «Вагнер» и была передана Минобороны РФ после мятежа основателя частной военной компании Евгения Пригожина.

Между тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал несколько видео с пожаром и отметил, что российские наемники после 10 лет покинули хутор Молькино в конце июня 2023 года, на их место пришел «Африканский корпус» - созданное из бывших «вагнеровцев» подразделение, действующее в африканских странах, в том числе, Малии Нигере.