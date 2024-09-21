80-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ИСХОДА Историк: вне зависимости от эпохи нужно оставаться людьми и помогать нуждающимся в помощи

В 1944 году и Швеция, и США помогали организовать прибытие лодок с беженцами из стран Балтии. «Различные стороны проявляли большой интерес к тому, что происходило в Эстонии», – сказал член правления Эстонского института исторической памяти, историк Мартин Андреллер.
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«Известно также, что по молчаливому соглашению в Эстонию из Швеции были отправлены лодки. На тот момент люди активно перемещались, а Швецию, США, Великобританию и другие страны интересовало, что будет происходить дальше в Эстонии и в регионе Балтийского моря», – пояснил Андреллер. По его словам, их интересовала как информация общего плана, так и судьба ведущих политиков и деятелей культуры Эстонии.
«Я думаю, что в тот период времени в Швеции отсутствовала уверенность в том, что Советский Союз остановится, так сказать, на западном побережье Сааремаа. Вторая мировая война была в самом разгаре, и никто не знал, каков будет ее дальнейший ход и чем она закончится. Все пытались понять, грозит ли им прямая опасность», – продолжил свои размышления Андреллер.