80-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ИСХОДА Историк: вне зависимости от эпохи нужно оставаться людьми и помогать нуждающимся в помощи

«Известно также, что по молчаливому соглашению в Эстонию из Швеции были отправлены лодки. На тот момент люди активно перемещались, а Швецию, США, Великобританию и другие страны интересовало, что будет происходить дальше в Эстонии и в регионе Балтийского моря», – пояснил Андреллер. По его словам, их интересовала как информация общего плана, так и судьба ведущих политиков и деятелей культуры Эстонии.