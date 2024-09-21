Сотрудницы Harrods обвиняют своего экс-босса Мохаммеда Аль-Файеда в многочисленных изнасилованиях

«Я не могла уехать. У меня не было дома, куда я могла бы вернуться, мне нужно было платить за квартиру, — говорит она. — Я знала, что должна пройти через это, но не хотела. Это было ужасно, и в голове у меня все смешалось».

Секрет, известный всем

«Я знал об этом, когда работал в магазине», — говорит менеджер отдела Harrods с 1994 по 2004 год Тони Лиминг. Это «даже не было секретом», вспоминает Лиминг, который говорит, что не слышал о более серьезных обвинениях в нападениях или изнасилованиях.

«Я думаю, что если я знал, то все знали. Простите, но любой, кто говорит, что не знал, лжет».

Показания Тони Лиминга подтверждают бывшие сотрудники службы безопасности Файеда.

«Мы знали, что он очень сильно интересовался молодыми девушками», — говорит Имон Койл, который начал работать в Harrods в 1979 году в качестве детектива магазина, а затем стал заместителем директора по безопасности в 1989-95 годах.

Тем временем Стив, который не хочет, чтобы мы использовали его фамилию, работал на миллиардера в 1994-95 годах. Он рассказал нам, что сотрудники службы безопасности «знали, что с некоторыми сотрудницами Harrods и офиса на Парк-Лейн происходят определенные вещи».