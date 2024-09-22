Еще один видный центрист покинул партию

Напомним, что на прошлых местных выборах в 2021 году Юргенсон был первым номером Центристской партии в Хааберсти. В апреле 2023 года он стал зампредом Таллиннского горсобрания. Весной 2024 года члены фракций Партии реформ, «Отечества», «Ээсти 200» и социал-демократов выразили ему недоверие.