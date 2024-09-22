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Еще один видный центрист покинул партию

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Марек Юргенсон.
Марек Юргенсон. Фото: Mihkel Maripuu

Бывший член Рийгикогу Марек Юргенсон вышел из Центристской партии.

Согласно бизнес-регистру, в субботу, 21 сентября, завершилось 21-летнее членство Юргенсона в Центристской партии.

Юргенсон вышел из Центристской партии 21 сентября. 
Юргенсон вышел из Центристской партии 21 сентября. Фото: Äriregister / kuvatõmmis.

Напомним, что на прошлых местных выборах в 2021 году Юргенсон был первым номером Центристской партии в Хааберсти. В апреле 2023 года он стал зампредом Таллиннского горсобрания. Весной 2024 года члены фракций Партии реформ, «Отечества», «Ээсти 200» и социал-демократов выразили ему недоверие.

В августе, когда депутат Европарламента Яна Тоом сделала неоднозначный пост о патриотическом камуфляже на упаковке молока, Юргенсон публично задался вопросом, как он может состоять в одной партии с таким человеком.

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