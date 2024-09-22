Еще один видный центрист покинул партию
Согласно бизнес-регистру, в субботу, 21 сентября, завершилось 21-летнее членство Юргенсона в Центристской партии.
Напомним, что на прошлых местных выборах в 2021 году Юргенсон был первым номером Центристской партии в Хааберсти. В апреле 2023 года он стал зампредом Таллиннского горсобрания. Весной 2024 года члены фракций Партии реформ, «Отечества», «Ээсти 200» и социал-демократов выразили ему недоверие.
В августе, когда депутат Европарламента Яна Тоом сделала неоднозначный пост о патриотическом камуфляже на упаковке молока, Юргенсон публично задался вопросом, как он может состоять в одной партии с таким человеком.