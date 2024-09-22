Галерея В Таллинне почтили память жертв советской оккупации

В субботу в церкви Каарли в Таллинне почтили память эстонцев, ставших жертвами советской оккупации. На памятном мероприятии прозвучало произведение композитора Раймо Кангро «Месса по невинно убиенным эстонцам».

Кроме того, на мероприятии выступили спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, министр иностранных дел Маргус Цахкна и посол США Джордж П. Кент.

Сегодня пройдут посвященные Дню сопротивления мероприятия

В воскресенье пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню сопротивления.

В Таллинне в 7.06 наряд из 21-й школы поднял на башне Длинный Герман государственный флаг. В 10 часов на кладбище Метсакальмисту пройдет мемориальное мероприятие на могиле Отто Тифа. Выступят госсекретарь Таймар Петеркоп и представитель корпорации Rotalia Сандер Пыллумяэ. Выступит Таллиннский камерный хор, мероприятие организовано Музеем Константина Пятса, передает BNS.

В 18 часов начнется церемония возложения венков к монументу победы в Освободительной войне. Венок от эстонского народа возложит министр культуры Хейди Пурга, венок от города Таллинна - вице-мэр Кристьян Ярван, а венок от Союза корпораций Эстонии - корпорация-президент Fraterntitas Estica. Студентов поприветствует министр культуры, со стороны студентов выступит член корпорации Fraternitas Estica Олле Цвирик.

В Тарту в 11.30 на кладбище Раади пройдет мемориальная церемония на могиле Энна Тарто, где выступит вице-мэр Рено Лайдре, молитву прочтет главный капеллан Департамента полиции и погранохраны Валдо Луст. На могилу возложат венки и зажгут свечи.

На втором этаже Тартуской городской библиотеки уже с четверга открыта небольшая выставка книг, связанных с движением сопротивления. Выставка открыта до конца сентября.

В полдень в Раплаской церкви начнется богослужение в память о государственных старейшинах и членах правительства Отто Тифа. Вместе с архиепископом-эмеритом ЭЕЛЦ Андресом Пыдером службу проведет пастор Раплаского прихода Михкель Кукк. Выступит студия песни Тео Палуоя. С речью выступит член правления Музея Константина Пятса Тривими Веллисте.

В 13.30 на хуторе Силдема в Уускюла откроют посвященную Отто Тифу информационную табличку. Выступят министр социальной защиты Сигне Рийсало, волостной старейшина Рапла Герт Виллард и представитель семьи Отто Тифа Тийу Ривис.

В Пярну мемориальная церемония начнется в 9.30 у памятника в парке Свободы.

В 10 часов на кладбище Кирбла на могиле исполнявшего обязанности президента премьер-министра Юри Улуотса прочтут молитву и возложат венки.