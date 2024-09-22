В субботу, 21 сентября, около 17:27 вечера спасателей Тюриской спасательной команды вызвали в деревню Лаупа.
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Жуткий случай: рука жителя Эстонии застряла в картофелеуборочном комбайне
На месте выяснилось, что совершенно обычный сбор картофеля вдруг завершился тревожным инцидентом, после которого пострадавшему предстоит пройти длительный период восстановления. А именно, рука мужчины застряла между лентой и валом картофелеуборочного комбайна.
Спасатели вместе с местными жителями освободили руку пострадавшего. Поскольку мужчина получил серьезные травмы, его прямо с места происшествия доставили в таллиннскую больницу.