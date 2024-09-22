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Фото Над регионом Балтийского моря обнаружены российские военные самолеты без транспондеров

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Фото: Воздушные силы Латвии/ соцсеть X

Шесть российских летательных аппаратов без планов полетов и транспондеров были идентифицированы над регионом Балтийского моря 20 и 21 сентября, говорится в заявлении Воздушных сил Латвии.

Размещенные в Латвии немецкие истребители были подняты в небо, чтобы предупредить и сопроводить нарушителей.

Как сообщалось, в этом году до конца августа было 109 случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи внешней границы территориальных вод Латвии.

В прошлом году было зафиксировано 159 случаев.

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