Фото Над регионом Балтийского моря обнаружены российские военные самолеты без транспондеров

Размещенные в Латвии немецкие истребители были подняты в небо, чтобы предупредить и сопроводить нарушителей.

Virs Baltijas jūras reģiona 20. un 21.septembrī tika identificēti seši 🇷🇺 lidaparāti bez lidojuma plāna un ieslēgtiem transponderiem.

🇱🇻 izvietotie #balticairpolicing 🇩🇪 iznīcinātāji #eurofighter devās lidojumā, kurā pārkāpējus brīdināja un pavadīja.#wearenato #drošasdebesis pic.twitter.com/JZ7N2veTls — Gaisa spēki (@gaisa_speki) September 21, 2024

Как сообщалось, в этом году до конца августа было 109 случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи внешней границы территориальных вод Латвии.

В прошлом году было зафиксировано 159 случаев.