Шесть российских летательных аппаратов без планов полетов и транспондеров были идентифицированы над регионом Балтийского моря 20 и 21 сентября, говорится в заявлении Воздушных сил Латвии.
Фото ⟩ Напряжение в небе над Балтикой: истребители НАТО все чаще эскортируют самолеты РФ
Размещенные в Латвии немецкие истребители были подняты в небо, чтобы предупредить и сопроводить нарушителей.
Virs Baltijas jūras reģiona 20. un 21.septembrī tika identificēti seši 🇷🇺 lidaparāti bez lidojuma plāna un ieslēgtiem transponderiem.— Gaisa spēki (@gaisa_speki) September 21, 2024
🇱🇻 izvietotie #balticairpolicing 🇩🇪 iznīcinātāji #eurofighter devās lidojumā, kurā pārkāpējus brīdināja un pavadīja.#wearenato #drošasdebesis pic.twitter.com/JZ7N2veTls
Как сообщалось, в этом году до конца августа было 109 случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи внешней границы территориальных вод Латвии.
В прошлом году было зафиксировано 159 случаев.