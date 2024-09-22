«Хезболла» запустила более 100 ракет по Израилю, ЦАХАЛ нанес новые удары по Ливану

«Хезболла» заявила, что удар наносился по промышленным и военным объектам в качестве акта возмездия после серии взрывов пейджеров и раций членов группировки на этой неделе.

Израиль также продолжил атаковать цели в Ливане после пятничного авиаудара по Бейруту, в результате которого, по утверждению Армии обороны Израиля, были убиты 16 старших командиров «Хезболлы». Ливан заявил, что погибло 45 человек.

В субботу десятки израильских военных самолетов наносили удары по Южному Ливану. Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари говорил, что там были замечены приготовления «Хезболлы» к обстрелам Израиля.

Перед этим ЦАХАЛ утверждал, что его военным удалось уничтожить более 1000 ракет «Хезболлы» при ударе по примерно 180 местам предполагаемых запусков.

Утром в воскресенье ЦАХАЛ сообщил об ужесточении ограничений для жителей на севере Израиля и в некоторых районах Голанских высот. В частности, людям запретили собираться на открытых пространствах числом более 10. Посещать работу и учебу можно только в том случае, если там есть специально оборудованные убежища. Эти ограничения распространяются в том числе на третий по величине город Израиля Хайфу.

Дым на территории Ливана вблизи границы с Израилем после ударов ЦАХАЛ Фото: Reuters

На этой неделе в Ливане тысячи людей были ранены и 39 человек погибли в результате дистанционных взрывов пейджеров и раций, которыми пользовались члены «Хезболлы», чтобы не иметь дел с мобильными телефонами.

Лидер «Хезболлы» Хассан Насралла обвинил в этом Израиль и пообещал «справедливое наказание», добавив, что нападения на Израиль будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится военная операция в Газе.

Официально Израиль не брал на себя ответственность за взрывы устройств связи «Хезболлы». По данным СМИ, заминированные пейджеры и рации «Хезболла» закупила у компании, которая на самом деле была прикрытием для израильской разведки.

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