Финляндия предупредила своих граждан об опасности поездок в Россию из-за риска попасть в «обменный фонд». Финское издание YLE сообщает, что полиция безопасности Супо предупреждает: граждане Финляндии, направляющиеся в Россию или находящиеся там, могут столкнуться с угрозой «дипломатии заложников», передает Rus.TVNET.
Полиция отмечает, что обмен пленными между западными странами и Россией в августе грозит стать прецедентом, который заставит Россию продолжать использовать обладателей паспортов других стран в качестве материала для дипломатического обмена, чтобы заполучить своих агентов разведслужб. Если Кремль захочет привезти важных людей из других стран, для этого не будет никаких препятствий, сказал пресс-секретарь Супо Петери Лалу.
Воислав Торден может быть одним из заключенных в Финляндии, которого захочет освободить Россия. Финская криминальная полиция подозревает, что Торден в 2014 и 2015 годах совершал военные преступления в Украине.