Полиция отмечает, что обмен пленными между западными странами и Россией в августе грозит стать прецедентом, который заставит Россию продолжать использовать обладателей паспортов других стран в качестве материала для дипломатического обмена, чтобы заполучить своих агентов разведслужб. Если Кремль захочет привезти важных людей из других стран, для этого не будет никаких препятствий, сказал пресс-секретарь Супо Петери Лалу.