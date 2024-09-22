Ходят слухи, что уволенному чиновнику выплатят компенсацию в 100 000 евро

Заседание волостного собрания началось в среду вечером ​​с представления кандидата на должность волостного старейшины Алара Арукууса и раунда вопросов и ответов. При этом представитель Партии реформ в волостном собрании Танель Мельк заявил, что, по его данным, волостная управа Камбья в новом составе готова пойти на компромисс с уволенной в прошлом году специалистом по развитию и заплатить Кулль солидную сумму.