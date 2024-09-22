На последнем заседании волостного собрания Камбья, помимо всех важных вопросов, под обсуждение попал и интересный слух, будто волостная управа готова выплатить солидную компенсацию в размере 100 000 евро руководителю по развитию Кристи Кулль, которая была уволена в ходе дисциплинарного производства в прошлом году.
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Ходят слухи, что уволенному чиновнику выплатят компенсацию в 100 000 евро
Заседание волостного собрания началось в среду вечером с представления кандидата на должность волостного старейшины Алара Арукууса и раунда вопросов и ответов. При этом представитель Партии реформ в волостном собрании Танель Мельк заявил, что, по его данным, волостная управа Камбья в новом составе готова пойти на компромисс с уволенной в прошлом году специалистом по развитию и заплатить Кулль солидную сумму.
«Как вы знаете, у волости Камбья продолжается судебное разбирательство с Кристи Кулль, и до меня дошла информация, что волостная управа планирует завершить это компромиссом и выплатить ей 100 000 евро. Как вы это прокомментируете?» - спросил Танель Мельк у Алара Арукууса.