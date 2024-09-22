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Видный центрист утверждает, что покинул партию из-за клеветника: «Кылварт был его заложником»

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Марек Юргенсон.
Марек Юргенсон. Фото: Taavi Sepp

В субботу Центристская партия лишилась члена Таллиннского горсобрания Марека Юргенсона, который заявил, что больше не может терпеть клевету со стороны своего однопартийца.

Юргенсон заявил, что принял решение выйти из партии исходя из личных эмоций. По его словам, его никто не переманивал и ему ничего не предлагали. На данный момент он также не планирует вступать в какую-либо другую партию.

Он заявил, что в Центристской партии есть человек, который клевещет на других. «Я сказал, что если это не закончится, я уйду. Я уже ранее намекал на это, что у него нет ни одного достоверного факта, на который можно было бы указать, чтобы говорить об очень личных вещах».

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