Видный центрист утверждает, что покинул партию из-за клеветника: «Кылварт был его заложником»

Юргенсон заявил, что принял решение выйти из партии исходя из личных эмоций. По его словам, его никто не переманивал и ему ничего не предлагали. На данный момент он также не планирует вступать в какую-либо другую партию.

Он заявил, что в Центристской партии есть человек, который клевещет на других. «Я сказал, что если это не закончится, я уйду. Я уже ранее намекал на это, что у него нет ни одного достоверного факта, на который можно было бы указать, чтобы говорить об очень личных вещах».