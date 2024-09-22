Россия может сорвать принятие плана реформы ООН

За несколько часов до церемонии принятия документа несколько стран-участниц встречи готовятся к тому, что РФ может потребовать провести голосование по разработанному документу, хотя его планируется утвердить без голосования всех 193 стран, сообщает в воскресенье, 22 сентября, агентство dpa со ссылкой на дипломатов.

Пока неясно, идет ли речь лишь о пустых угрозах, отмечает агентство. Оно указывает, что в ООН Россия известна своими процедурными маневрами, которые оставляют другие страны в неведении относительно ее намерений. Несмотря на угрозы заблокировать принятие пакта, дипломаты рассчитывают, что РФ поддержит принятие компромиссного варианта документа, достигнутого с большим трудом, пишет далее dpa.

Саммит будущего в Нью-Йорке

Саммит будущего в Нью-Йорке пройдет 22-23 сентября. На нем предполагается принять меры, способные сделать ООН более эффективной, и реформировать ее созданные много десятилетий назад институты, включая Совет Безопасности ООН.

Ключевым документом при этом является Пакт во имя будущего, разработанный при посредничестве Германии и Намибии. Он включает в себя темы устойчивого развития, международной безопасности, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, проблем молодежи и будущих поколений, а также тансформации глобального управления.

Ранее к реформам ООН призвал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. По его мнению, это необходимо, чтобы сообщество государств имело больше возможностей действовать перед лицом многочисленных кризисов и войн, а также чтобы добиться большей справедливости в мире. Требования о необходимости реформы ООН и, в частности, отмены права вето в Совете Безопасности, усилились на фоне войны России, являющейся постоянным членом СБ, против Украины.