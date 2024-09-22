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Эстонские коллеги об отставке Кулебы: «Влияние серого кардинала Ермака – проблема для Украины»

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Уход Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел в основном воспринимается как стремление президента Украины Владимира Зеленского к большей консолидации власти. ФОТО: Кирилл Чуботин/Zumapress, Сергей Чузавков/Afp/Scanpix
Уход Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел в основном воспринимается как стремление президента Украины Владимира Зеленского к большей консолидации власти. ФОТО: Кирилл Чуботин/Zumapress, Сергей Чузавков/Afp/Scanpix Фото: Kirill Chubotin/zumapress, Sergei Chuzavkov/afp/scanpix

Почему президент Украины Владимир Зеленский решил провести масштабную чистку в правительстве? Какие последствия может иметь отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и как это может отразиться на ходе войны с точки зрения Эстонии?

Перевод: Ева Ойжинская

Дмитрий Кулеба, который четыре года занимал пост министра иностранных дел Украины, стал одной из ключевых фигур на мировой арене в борьбе за свободу Украины. Однако в начале сентября он был снят с должности в ходе проведения масштабной «чистки» в правительстве.

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