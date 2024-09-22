Эстонские коллеги об отставке Кулебы: «Влияние серого кардинала Ермака – проблема для Украины»

Дмитрий Кулеба, который четыре года занимал пост министра иностранных дел Украины, стал одной из ключевых фигур на мировой арене в борьбе за свободу Украины. Однако в начале сентября он был снят с должности в ходе проведения масштабной «чистки» в правительстве.