Почему президент Украины Владимир Зеленский решил провести масштабную чистку в правительстве? Какие последствия может иметь отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и как это может отразиться на ходе войны с точки зрения Эстонии?
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Эстонские коллеги об отставке Кулебы: «Влияние серого кардинала Ермака – проблема для Украины»
Перевод: Ева Ойжинская
Дмитрий Кулеба, который четыре года занимал пост министра иностранных дел Украины, стал одной из ключевых фигур на мировой арене в борьбе за свободу Украины. Однако в начале сентября он был снят с должности в ходе проведения масштабной «чистки» в правительстве.