В Ласнамяэ впервые пройдет большой шахматный фестиваль под открытым небом

«У нашего района много хороших традиций. Одной из них мог бы стать и Шахматный фестиваль Ласнамяэ, позволяющий интересно провести день с семьей на свежем воздухе и в приятной компании. Шахматы - увлекательная и развивающая игра, объединяющая людей вне зависимости от возраста, пола или национальности. Хотя основной темой семейного дня будут шахматы, в программе будут и другие занятия, в том числе и для детей. Мы приглашаем как тех, кто хочет принять участие в турнирах, так и тех, кто хотел бы встретиться за шахматной доской, например, с мэром Таллинна Евгением Осиновским. Приглашаем всех желающих посетить это мероприятие!», - сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Соревнование пройдет как индивидуальный турнир в семь раундов по швейцарской системе. У каждого соперника будет по 12 минут до конца партии. Турниры пройдут в двух категориях:

- Турнир А - все желающие независимо от возраста и уровня (включая молодежь до 14 лет);

- Турнир Б - молодежь 2010 года рождения и младше (U14).

В соревновании смогут принять участие все желающие (молодежь, пожилые, любители и т. д.), прошедшие предварительную регистрацию.

Регистрацию можно пройти в шахматном онлайн-календаре до 23.59 часов 27 сентября по адресу http://www.maleliit.ee/kalender или по электронной почте: tallinnamaleklubi@gmail.com.

На месте поименная регистрация на основании предварительной регистрации будет вестись до 10.40.

Помимо шахматного турнира будет проведен мастер-класс по шахматам, где все желающие смогут узнать секреты игры под руководством экспертов. Также будут предложены другие развлечения, в том числе бесплатные зорб шары и веселые аниматоры для детей.

День завершится концертом, когда в 17 часов на сцену выйдет волшебное трио Boogie Company.

Поскольку мероприятие будет проходить на свежем воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. Если погода будет хорошей, рекомендуется взять с собой одеяло или плед, на котором можно было бы сидеть и наслаждаться концертом.

Шахматный фестиваль организован управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с Таллиннским шахматным клубом.