Последний опрос банка Citadele показывает, что, хотя большинство эстонских родителей выдает своим детям карманные деньги, многие также стараются отдельно откладывать средства на их будущее. Прежде всего, цель состоит в том, чтобы поддержать образование ребенка, но некоторые откладывают деньги на будущую машину или даже на свадьбу.
Родители в Эстонии откладывают деньги для детей, чтобы поддержать их образование и покупку первого жилья
Результаты опроса, проведенного в начале августа по заказу банка Citadele, продемонстрировали, что треть родителей в Эстонии откладывают или инвестируют деньги в будущее своих детей. Половина родителей отметила, что основная цель - накопить средства на образование детей и сопутствующие расходы.
«Университетское обучение, курсы и другие расходы на образование - все это родители считают очень важным, осознавая, что качественное образование является фундаментом будущего успеха и карьеры», - пояснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.
Важной целью также является поддержка при покупке первого жилья для ребенка: так ответили 35% родителей.
«Покупка и владение жильем в Эстонии становятся все дороже - это факт. Поэтому многие родители стремятся поддержать своих детей именно в приобретении первой недвижимости, что станет важным шагом для начала новой жизни, - отметила Хакиайнен, добавив, что банки предлагают молодым людям специальные условия по жилищным кредитам, чтобы сделать приобретение первого жилья более доступной. - Например, предназначенный для молодых специалистов жилищный кредит Citadele наряду с поручительством KredEx помогает уменьшить сумму первого взноса, который для многих молодых покупателей является проблемой. Таким образом, молодой человек может сосредоточиться на получении высшего образования, зная, что после окончания учебы у него будет поддержка в виде поручительства».
Результаты опроса также показали, что некоторые родители уделяют особое внимание развитию талантов своих детей. 18% респондентов собирают деньги на поддержку спортивных и творческих достижений детей. Сюда входят расходы на спортивное снаряжение, музыкальные инструменты и тренировки, которые могут быть дорогостоящими, но играют важную роль в развитии молодых людей.
Пять процентов родителей отметили, что хотят накопить для покупки ребенку автомобиля. «Вероятно, в связи с достижением ребенком совершеннолетия люди считают важными самостоятельность и свободу передвижения - в будущем автомобиль поможет легче добираться до места учебы или работы», - сказала Хакиайнен.
Треть родителей копит деньги без определенной цели. В будущем они хотят предоставить своим детям финансовую свободу, позволяя им самостоятельно решать, как использовать средства - будь то образование, путешествия или инвестиции.
Одним из самых интересных результатов опроса стало то, что 1,5% родителей хотели бы использовать сбережения для организации свадьбы ребенка. «Для многих свадьба по-прежнему является крайне важным событием в жизни, - пояснила Хакиайнен. - Тем не менее, чаще родители откладывают деньги более актуальные для ребенка вещи, таких как получение образования и покупка жилья».
По данным Департамента статистики, возраст вступления в первый брак в Эстонии составляет около 30 лет.
Исследование также было проведено в Латвии, где результаты оказались очень похожи на эстонские, хотя наши южные соседи несколько чаще предпочитали откладывать средства на автомобиль или на свадьбу.
В августе этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.
Citadele Group - латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.