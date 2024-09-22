Родители в Эстонии откладывают деньги для детей, чтобы поддержать их образование и покупку первого жилья

Пять процентов родителей отметили, что хотят накопить для покупки ребенку автомобиля. «Вероятно, в связи с достижением ребенком совершеннолетия люди считают важными самостоятельность и свободу передвижения - в будущем автомобиль поможет легче добираться до места учебы или работы», - сказала Хакиайнен.

Треть родителей копит деньги без определенной цели. В будущем они хотят предоставить своим детям финансовую свободу, позволяя им самостоятельно решать, как использовать средства - будь то образование, путешествия или инвестиции.

Одним из самых интересных результатов опроса стало то, что 1,5% родителей хотели бы использовать сбережения для организации свадьбы ребенка. «Для многих свадьба по-прежнему является крайне важным событием в жизни, - пояснила Хакиайнен. - Тем не менее, чаще родители откладывают деньги более актуальные для ребенка вещи, таких как получение образования и покупка жилья».

По данным Департамента статистики, возраст вступления в первый брак в Эстонии составляет около 30 лет.

Исследование также было проведено в Латвии, где результаты оказались очень похожи на эстонские, хотя наши южные соседи несколько чаще предпочитали откладывать средства на автомобиль или на свадьбу.

В августе этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

Citadele Group - латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.