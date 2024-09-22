Бдительность пассажира поезда спасла жизнь женщине

На прошлой неделе полиция сообщила, что из дома по уходу в волости Тапа пропала пожилая женщина. 15-градусная температура воздуха и бушевавшая всю ночь гроза уменьшали надежду найти ее живой, но спустя 24 часа благодаря ехавшему в поезде человеку она была найдена. Живой и здоровой.