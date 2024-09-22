На прошлой неделе полиция сообщила, что из дома по уходу в волости Тапа пропала пожилая женщина. 15-градусная температура воздуха и бушевавшая всю ночь гроза уменьшали надежду найти ее живой, но спустя 24 часа благодаря ехавшему в поезде человеку она была найдена. Живой и здоровой.
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Бдительность пассажира поезда спасла жизнь женщине
Хотя после получения сообщения о пропаже полиция сразу же начала поиски женщины в окрестностях, найти ее не удалось. Однако через несколько часов в Центре тревоги раздался звонок.
«В субботу в 7:57 утра в Центр тревоги поступило сообщение от пассажира поезда, который заметил пожилую женщину, лежащую на земле вблизи вокзала в Ляэне-Вирумаа, - рассказала руководитель Идаского подразделения Центра тревоги Мари-Лийз Яанипере. - Пассажир продолжил путь в поезде и позвонил на номер службы экстренной помощи 112. Из-за движения поезда и проблем со связью организатору спасательных работ было трудно определить точное местонахождение пострадавшей».