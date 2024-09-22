В этот раз в передаче Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Виктория Ладынская-Кубитс обсуждали деятельность правительства, нового старейшину района Ласнамяэ и другие актуальные темы.
Журналист: Лаури Ляэнеметс стал новым Мартином Хельме
Перевод: Каролийна Вертяева
На прошлой неделе правительство собралось для обсуждения государственного бюджета, в Keskpäevatund гости рассуждали, как коалиция действовала в этом процессе и какие сигналы правительство послало народу. Для начала было отмечено, что, несмотря на кризис, политики удобно избегали темы сокращения заработных плат высокопоставленных чиновников.
Кроме того, было затронуто взаимодействие и коммуникация между партиями правительства. Марек Страндберг отметил, что в действиях правительства отсутствует согласованность, и это хаос. Виктория Ладынская-Кубитс добавила, что, когда члены правительства говорят о том, что одна сторона «за», а другая «против», это не является хорошей коммуникацией в условиях кризиса.
«Видно, что члены правительства конфликтуют между собой или не доверяют друг другу, и это ощущается на большом расстоянии, - сказала она. - Работающий человек, который вечером приходит домой и смотрит Актуальную камеру, не понимает, чем же занимаются политики», - добавила Ладынская-Кубитс. Она отметила, что в хорошие времена иногда использование конфликтов может быть хорошим политическим ходом, но в нынешнее время это только сбивает людей с толку и забирает энергию.
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги отметил, что, на его взгляд, происходит явление, при котором разные стороны пытаются «тянуть одеяло на себя», стремясь выделиться. «В условиях, когда до следующих парламентских выборов остается несколько лет, а у нас здесь кризис, можно было бы прекратить такое поведение», - сказал он.
Хыбемяги привел в пример, как лидер партии «Ээсти 200» говорил о том, что их партия должна закрепить свои позиции в правительстве. «Нет, Кристина Каллас, не нужно пытаться укрепить позиции ради "Ээсти 200". Нужно больше работать и делать тяжелую работу ради Эстонской Республики, а не ради своей партии», - сказал Хыбемяги.
Кроме того, он высказал критику в адрес социал-демократов и Лаури Ляэнеметса. «Что касается Лаури Ляэнеметса, то, по-моему, он стал новым Мартином Хельме», - сказал он. Хыбемяги рассказал, что Мартин Хельме, как известно, был тем, кто противостоял премьер-министру, и Ляэнеметс взял на вооружение подобную риторику.
Также Хыбемяги напомнил, что совсем недавно представители разных партий говорили о министерствах так, как будто они принадлежат их партиям. «Мы слышали, как министры называли некоторые министерства министерствами социал-демократов или министерствами партии "Ээсти 200”. Это абсурд. Это министерства Эстонской Республики, они являются государственными органами управления и подчиняются парламенту, а не каким-то отдельным партиям», - подчеркнул он.