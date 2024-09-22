Журналист: Лаури Ляэнеметс стал новым Мартином Хельме

Перевод: Каролийна Вертяева

На прошлой неделе правительство собралось для обсуждения государственного бюджета, в Keskpäevatund гости рассуждали, как коалиция действовала в этом процессе и какие сигналы правительство послало народу. Для начала было отмечено, что, несмотря на кризис, политики удобно избегали темы сокращения заработных плат высокопоставленных чиновников.

Кроме того, было затронуто взаимодействие и коммуникация между партиями правительства. Марек Страндберг отметил, что в действиях правительства отсутствует согласованность, и это хаос. Виктория Ладынская-Кубитс добавила, что, когда члены правительства говорят о том, что одна сторона «за», а другая «против», это не является хорошей коммуникацией в условиях кризиса.

«Видно, что члены правительства конфликтуют между собой или не доверяют друг другу, и это ощущается на большом расстоянии, - сказала она. - Работающий человек, который вечером приходит домой и смотрит Актуальную камеру, не понимает, чем же занимаются политики», - добавила Ладынская-Кубитс. Она отметила, что в хорошие времена иногда использование конфликтов может быть хорошим политическим ходом, но в нынешнее время это только сбивает людей с толку и забирает энергию.