Дом отдыха оставил часть гостей без спальных мест и не вернул деньги

Событие произошло накануне Иванова дня 2023 года. Клиент, оплативший услугу размещения, использовал для покупки ваучер Chilli, и вся группа отдыхающих прибыла в дом отдыха на берегу реки Нарва 22 июня. Они планировали остаться в доме отдыха до 24 июня, то есть на две ночи.