Компания из восьми человек, отправившаяся праздновать Иванов день в дом отдыха Väikesaare в Нарве, обнаружила, что кроватей только шесть. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) постановил, что владелец дома отдыха должен вернуть клиентам 250 евро, но предприниматель проигнорировал решение госучреждения.
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Дом отдыха оставил часть гостей без спальных мест и не вернул деньги
Перевод: Ева Ойжинская
Событие произошло накануне Иванова дня 2023 года. Клиент, оплативший услугу размещения, использовал для покупки ваучер Chilli, и вся группа отдыхающих прибыла в дом отдыха на берегу реки Нарва 22 июня. Они планировали остаться в доме отдыха до 24 июня, то есть на две ночи.