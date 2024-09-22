На предстоящей неделе Таллинн посетят три круизных лайнера

Во вторник из Риги придет 181-метровый Sirena, идущий под флагом Маршалловых островов. Недавно перенесшее реновацию судно ранее также носило имена R Four, Tahitian Princess и Ocean Princess. Вечером Sirena возьмет курс на Хельсинки. Уже в воскресенье Sirena вновь через Котка вернется в Ванасадам и во второй половине дня в воскресенье отправится назад в Ригу.

Больше в этом сезоне Sirena Эстонию не посетит. К концу ноября судно придет в Нью-Йорк и всю зиму будет путешествовать между Майами и Карибскими островами. В материковую Европу Sirena вернется к началу мая - несколько недель оно будет путешествовать по Средиземному морю. В Эстонию Sirena вновь вернется следующим летом - 30 июня лайнер посетит Таллинн, а 1 июля Сааремаа.

В пятницу из Хельсинки придет 330-метровое судно Britannia, совершающее двухнедельный круиз с началом и концом в Южной Англии, в Саутгемптоне. Около 17 часов судно возьмет курс на Готланд. Идущий под флагом Соединенного Королевства Britannia в 2015 году крестила лично королева Елизавета II. Больше в этом сезоне Britannia Эстонию не посетит.

Во второй половине октября оно отправится на Карибы, чтобы путешествовать между Барбадосом и другими небольшими странами. К началу апреля судно вновь вернется в Англию, посетит ненадолго Канары и проведет первую половину лета в Скандинавии, а 10 июля посетит Таллинн.

Следующим в пятницу придет с Готланда 253-метровый AIDAmar, который во второй половине дня возьмет курс на Хельсинки. Лайнер совершает десятидневный круиз с началом и концом в Ростоке. Больше AIDAmar в этом сезоне Эстонию не посетит. Ко второй половине ноября он отправится на Канарские острова, а рождественские и новогодние праздники проведет на Карибах. 23 мая следующего года он вновь посетит Таллинн.