На предстоящей неделе в таллиннском порту Ванасадам ошвартуется три круизных лайнера, один из которых за несколько дней успеет посетить порт дважды.
На предстоящей неделе Таллинн посетят три круизных лайнера
Во вторник из Риги придет 181-метровый Sirena, идущий под флагом Маршалловых островов. Недавно перенесшее реновацию судно ранее также носило имена R Four, Tahitian Princess и Ocean Princess. Вечером Sirena возьмет курс на Хельсинки. Уже в воскресенье Sirena вновь через Котка вернется в Ванасадам и во второй половине дня в воскресенье отправится назад в Ригу.
Больше в этом сезоне Sirena Эстонию не посетит. К концу ноября судно придет в Нью-Йорк и всю зиму будет путешествовать между Майами и Карибскими островами. В материковую Европу Sirena вернется к началу мая - несколько недель оно будет путешествовать по Средиземному морю. В Эстонию Sirena вновь вернется следующим летом - 30 июня лайнер посетит Таллинн, а 1 июля Сааремаа.
В пятницу из Хельсинки придет 330-метровое судно Britannia, совершающее двухнедельный круиз с началом и концом в Южной Англии, в Саутгемптоне. Около 17 часов судно возьмет курс на Готланд. Идущий под флагом Соединенного Королевства Britannia в 2015 году крестила лично королева Елизавета II. Больше в этом сезоне Britannia Эстонию не посетит.
Во второй половине октября оно отправится на Карибы, чтобы путешествовать между Барбадосом и другими небольшими странами. К началу апреля судно вновь вернется в Англию, посетит ненадолго Канары и проведет первую половину лета в Скандинавии, а 10 июля посетит Таллинн.
Следующим в пятницу придет с Готланда 253-метровый AIDAmar, который во второй половине дня возьмет курс на Хельсинки. Лайнер совершает десятидневный круиз с началом и концом в Ростоке. Больше AIDAmar в этом сезоне Эстонию не посетит. Ко второй половине ноября он отправится на Канарские острова, а рождественские и новогодние праздники проведет на Карибах. 23 мая следующего года он вновь посетит Таллинн.