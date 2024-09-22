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Грузовое судно с повреждениями и взрывоопасным грузом из России не пускают в Балтийское море

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Грузовое судно. Снимок иллюстративный.
Грузовое судно. Снимок иллюстративный. Фото: Wikimedia Commons / DmitTrix / Creative Commons Attribution 4.0

Поврежденное грузовое судно MV Ruby с опасным грузом удобрений оказалось заблокированным в Северном море к югу от Норвегии. Его запланированное путешествие в Балтийское море временно приостановлено.

Перевод: Каролийна Вертяева

Изначально сообщалось, что для судна был заказан лоцман из Дании, который должен был провести его через пролив Большой Бельт в выходные. Однако, как выяснилось позже, заказ на лоцманские услуги отменили, и лоцман не прибудет. Для сопровождения судна подобные заявки необходимо подавать за 18 часов до начала операции.

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