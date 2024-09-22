ГРАФИК Зарплата членов Рийгикогу почти догнала финских парламентариев

Для сравнения, в Финляндии парламентарий зарабатывает 7137 евро в месяц в первый год работы. Чем дольше депутат остается в парламенте, тем выше его зарплата: после четырех лет она поднимается до 7494 евро, а те, кто работает более 12 лет, получают 7993 евро в месяц.