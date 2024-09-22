В пятницу, 20 сентября, семья купила в местном магазине «Олимп» замороженные пельмени и курицу и приготовила их на ужин. На следующий день двое родителей и четверо детей были госпитализированы в местную больницу с симптомами отравления: тошнотой, головокружением и рвотой.

В день госпитализации погибли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Остальных членов семьи транспортировали в больницы в Красноярске. Несмотря на это, сутки спустя умерла 11-летняя девочка, рассказали в СК. Родители и оставшаяся в живых 12-летняя девочка находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело по статье о производстве или сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). В рамках расследования следователи допросили владельца продуктового магазина «Олимп», а также осмотрели торговое помещение и дом, где жили пострадавшие.

Как сообщили в управлении СК прокремлевскому телеканалу RT, пельмени продавались в магазине без упаковки, на развес. Вся готовая продукция изъята из ассортимента торговой точки для проведения экспертизы.

Помимо этого, как утверждается, дома у пострадавших следователи нашли удобрения и пестициды из огорода. Проверяется версия, что отравление могло быть связано с этими химикатами.

Как рассказала продавщица «Олимпа» телеграм-каналу Kras Mash, средство от мух стояло у семьи на кухне в такой же упаковке, как и приправа. Женщина предположила, что яд могли по ошибке насыпать в еду.

Владельца продуктового магазина следователи решили не задерживать до завершения проверки, рассказал телеграм-канал Shot. Сам бизнесмен в разговоре с Kras Mash пояснил, что долгое время закупал пельмени в Абакане у одного и того же поставщика, никаких претензий к качеству до случившегося не было. На замороженную курицу, которую владелец торговой точки закупал у крупного агрохолдинга, тоже никто не жаловался.