В воскресенье вечером у подножия памятника Освободительной войне в Таллинне состоялась церемония возложения венков в память о тех, кто сражался за свободу Эстонии.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ У подножия памятника Освободительной войне почтили участников сопротивления
Венок от эстонского народа возложил министр культуры Хейди Пурга, венок от Таллинна - вице-мэр Кристьян Ярван, а венок от Союза корпораций Эстонии - корпорация-президент Fraterntitas Estica.
В сентябре 1944 года началась почти полувековая борьба эстонцев за независимость. Это было сопротивление граждан которые находились как внутри страны, так и в изгнании, с целью восстановления независимости Эстонии, которая была достигнута в 1991 году. День сопротивления является особым днем и отмечается с 2007 года.