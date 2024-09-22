ГАЛЕРЕЯ У подножия памятника Освободительной войне почтили участников сопротивления

В сентябре 1944 года началась почти полувековая борьба эстонцев за независимость. Это было сопротивление граждан которые находились как внутри страны, так и в изгнании, с целью восстановления независимости Эстонии, которая была достигнута в 1991 году. День сопротивления является особым днем и отмечается с 2007 года.