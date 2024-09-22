Засор стал причиной пожара в зерносушилке

Перевод: Каролийна Вертяева

Член правления компании Võivere Mõis OÜ Рейн Миллер назвал случившееся «счастливой случайностью». «Я был на мероприятии, когда узнал о пожаре. К счастью, мои близкие успели оперативно среагировать и начали тушение на месте», - рассказал Миллер, который уже 14 лет занимается выращиванием зерновых.

В этом сезоне через сушилку прошло около 1000 тонн зерна, и на момент пожара там сушилась предпоследняя партия. Причиной возгорания стал засор в нагревательной шахте. «Я пока не вскрывал шахту и не знаю точно, что произошло. К счастью, ущерб незначительный, поскольку сушилку все равно планировалось заменить. Пожар был скорее эмоциональным потрясением, чем реальной проблемой», - отметил фермер.

На пожар отреагировали спасатели из Вяйке-Маарья, Раквере и Роэла. Добраться до очага возгорания было непросто, но спустя три часа огонь был потушен.

В воскресенье о пожаре напоминало лишь небольшое отверстие с обгоревшими краями на южной стороне металлической сушилки.