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ГАЛЕРЕЯ Tour d’ÖÖ собрал в Таллинне тысячи велосипедистов

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В воскресенье вечером множество велосипедистов собрались на площади Вабадузе, чтобы отметить День без автомобиля в Таллинне и проехать 20 километров по городу.

Перед началом мероприятия сооснователь и организатор Tour d’ÖÖ Tallinn и Tallinn Bicycle Week Ристо Калмре сообщил, что ожидается участие около двух тысяч велосипедистов.

«Любовь к велосипеду не зависит от профессии - как и на майской поездке, к нам присоединится мэр Таллинна Евгений Осиновский. А особенно приятно, что в этом году мы сможем проехать круг по трассе ипподрома», - отметил он.

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