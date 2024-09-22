ГАЛЕРЕЯ Tour d’ÖÖ собрал в Таллинне тысячи велосипедистов

Перед началом мероприятия сооснователь и организатор Tour d’ÖÖ Tallinn и Tallinn Bicycle Week Ристо Калмре сообщил, что ожидается участие около двух тысяч велосипедистов.

«Любовь к велосипеду не зависит от профессии - как и на майской поездке, к нам присоединится мэр Таллинна Евгений Осиновский. А особенно приятно, что в этом году мы сможем проехать круг по трассе ипподрома», - отметил он.