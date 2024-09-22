Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что в случае поражения на предстоящих выборах не будет баллотироваться на пост главы государства в 2028 году.
Трамп заявил, будет ли снова избираться в президенты, если проиграет эти выборы
«Нет, я не думаю, не думаю, что это произойдет. Я не вижу такого вовсе», - заявил Трамп в интервью передаче Full Measure.
Он выразил уверенность в том, что сможет одержать победу на предстоящих выборах.
Дональд Трамп стал самым возрастным кандидатом на пост президента США после того, как действующий лидер страны Джо Байден выбыл из гонки.
Если Трамп одержит победу, он может стать самым пожилым президентом в истории США на момент избрания. Ему будет 78 лет - столько же, сколько было Байдену в 2020 году, но, поскольку Трамп родился в июне, а Байден в ноябре, на момент инаугурации он будет старше Байдена на несколько месяцев. Это будет его второй президентский срок, что исключает возможность повторного выдвижения.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию будет представлять действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.