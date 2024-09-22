Трамп заявил, будет ли снова избираться в президенты, если проиграет эти выборы

Если Трамп одержит победу, он может стать самым пожилым президентом в истории США на момент избрания. Ему будет 78 лет - столько же, сколько было Байдену в 2020 году, но, поскольку Трамп родился в июне, а Байден в ноябре, на момент инаугурации он будет старше Байдена на несколько месяцев. Это будет его второй президентский срок, что исключает возможность повторного выдвижения.