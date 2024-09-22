Служба госбезопасности Латвии завершила расследование о незаконном участии в боевых действиях в Украине на стороне России. Прокуратура направила в суд шесть дел, несколько из которых приостановлены, включая дело Ильяса Махамаева, находящегося в розыске. Его планируют лишить латвийского гражданства, пишет новостной портал RUS.TVNET.
В Латвии планируют лишать гражданства за участие в войне на стороне России
Имя Ильяса Махамаева впервые появилось в латвийской прессе в связи с созданием в Мадоне международной школы телохранителей, а в материалах, обнародованных хакерским объединением Anonymous, подозревалась его связь с боевиками террористической группировки «Исламское государство».
Жители постарше помнят Махамаева как Яниса Подзиньша. В 90-е он жил с матерью, отчимом и сводными сестрами в деревне Алсунга. Бывшая учительница географии средней школы Алсунги Айна Вербеле не видела его со школьных лет, и ни она, ни другие местные жители не помнят, что Янис тогда, еще в школе, интересовался армейским делом.
По имеющейся у De Facto информации, он сменил имя еще находясь в Латвии. Вербеле не помнит, в каком году познакомилась с бывшим учеником. Это могло быть около десяти или более лет назад. Но она помнит, что еще подростком тот искал своего биологического отца, который оказался чеченцем по национальности. По его собственным словам в интервью пророссийскому пропагандисту Алексею Стефанову, «нужные люди забрали его с улицы и дали правильное воспитание».
В СМИ уже писали, что он служил в Вооруженных силах Латвии, но был отправлен в отставку после самовольного оставления службы. После этого он несколько лет жил за границей. В конце 2015 года ему пришла идея открыть международную школу телохранителей в Мадонском крае.
Программа обучения, одобренная муниципалитетом, включала, среди прочего, обеспечение безопасности в зоне повышенного риска, обнаружение самодельных взрывных устройств и различные уровни специализированной стрельбы. Об этом также сообщали СМИ. «Этот человек сам активен на этой должности, работает руководителем группы по борьбе с сомалийскими пиратами, охраняет корабли, работал охранником для бизнесменов, - рассказывали про него на "Латвийском радио". - (..) Я слышал, что трое из Южной Африки уже подали заявки, и поэтому спросил, как они будут жить здесь, в Мадоне».
Совет Мадонского края также принял решение об аренде земли на территории бывшей базы советской армии в Марциенской волости. Бывший председатель думы не хочет много говорить об этих решениях, поскольку уже не помнит их и сравнивает со многими другими мелкими решениями самоуправления. «Дальше ничего не произошло, было решение комиссии, мы поддержали заявление и все», - говорит Андрей Целапитерс, который сейчас является депутатом Сейма.
Граждане ЮАР на самом деле учиться на телохранителей в Мадону не приехали. De Facto известно, что деятельность Махамаева тормозилась службой безопасности. В январе 2016 года газета Sestdiena, ссылаясь на документы, опубликованные хакерской группировкой Anonymous, писала, что имя Махамаева может быть найдено в списке боевиков террористической группировки «Исламское государство».
«Можем подтвердить, что упомянутый человек уже попал в поле зрения службы на предмет возможной связи с радикальными мусульманами. На данный момент человек находится в международном розыске», - сообщили De facto в VDD.
В уже упомянутом интервью Стефанову Махамаев рассказывает, что около пяти лет назад он ненадолго приехал в Латвию. Непонятно, почему в таком случае спецслужбы не арестовали его. Сам он хвастался, что службы задержали его лишь на короткое время, а поскольку билет был в один конец - в Россию, - то его отпустили. С 2020 года Махамаев воюет в рядах оккупантов в Донецкой области против Украины. «Любой приказ нашего Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина будет выполнен. Это наша цель», - сказал Махамаев.
Интервью, а также публичные сообщения в Telegram-каналах стали поводом для того, чтобы спецслужбы снова заметили Махамаева. Против него возбуждено уголовное дело за незаконное участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии, направленном против территориальной целостности или политической независимости страны, что карается лишением свободы на срок до десяти лет. Обвинение ему так и не предъявлено, поскольку он находится в розыске.
«Таким образом процесс приостанавливается до тех пор, пока его не найдут или он не придет сам. Если его найдут, то доставят в Латвию и уголовный процесс продолжится», - говорит прокурор Генеральной прокуратуры Салвис Скайстайс.
За последние полтора года Махамаева не видели в социальных сетях и пророссийских каналах, поэтому неизвестно, жив ли он вообще. В связи с возбужденным в Латвии уголовным преследованием в Украину направлен запрос о юридической помощи для получения дополнительных доказательств. Лучшие ответы могут дать сами украинцы, говорит прокурор.
Служба государственной безопасности завершила расследование по десяти уголовным делам за активное участие в происходящем за пределами Латвии вооруженном конфликте, направленном против территориальной целостности или политической независимости страны, передав материалы в прокуратуру и инициировав возбуждение уголовных дел в отношении 13 человек. Следует отметить, что только два из них были возбуждены после полномасштабного вторжения России в Украину.
«В настоящее время в материалах VDD больше нет уголовных производств по факту возможного незаконного участия в боевых действиях в Украине, поскольку служба завершила расследование по ранее возбужденным уголовным производствам», - сообщили в службе.
По информации прокуратуры, шесть уголовных дел направлены в суд, два закрыты на стадии следствия, несколько приостановлено.
«А если мы говорим об украинских случаях, то у самих украинцев могут возникнуть вопросы к этим лицам, несмотря на обвинения со стороны Латвии», - говорит Скайстаис, отмечая, что «здесь может быть интересная правовая база»: трудно сказать, чтанут лим украинцы возвращать плененного латвийца в Латвию или сами совершили бы процессуальные действия в рамках законодательства своей страны.
Литва приняла решение, что граждане, воюющие на стороне РФ, будут лишены литовского гражданства. Чиновник, отвечающий за миграцию, отметил, что международное право запрещает лишать человека гражданства, если оно является его единственным, но предусматривает исключения в отношении нелояльных к стране.
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил De Facto, что Латвия могла бы поступить аналогичным образом. «Нам просто нужны доказательства того, что этот человек является гражданином России, тогда решение будет принято в ближайшее время», - говорит Козловскис.
Махамаев ранее хвастался перед пропагандистами, что у него есть сербское гражданство и что скоро он станет и гражданином страны-агрессора - России. Следует подчеркнуть, что любое сотрудничество с Россией в сфере уголовного права в настоящее время приостановлено.