В Латвии планируют лишать гражданства за участие в войне на стороне России

Имя Ильяса Махамаева впервые появилось в латвийской прессе в связи с созданием в Мадоне международной школы телохранителей, а в материалах, обнародованных хакерским объединением Anonymous, подозревалась его связь с боевиками террористической группировки «Исламское государство».

Жители постарше помнят Махамаева как Яниса Подзиньша. В 90-е он жил с матерью, отчимом и сводными сестрами в деревне Алсунга. Бывшая учительница географии средней школы Алсунги Айна Вербеле не видела его со школьных лет, и ни она, ни другие местные жители не помнят, что Янис тогда, еще в школе, интересовался армейским делом.

По имеющейся у De Facto информации, он сменил имя еще находясь в Латвии. Вербеле не помнит, в каком году познакомилась с бывшим учеником. Это могло быть около десяти или более лет назад. Но она помнит, что еще подростком тот искал своего биологического отца, который оказался чеченцем по национальности. По его собственным словам в интервью пророссийскому пропагандисту Алексею Стефанову, «нужные люди забрали его с улицы и дали правильное воспитание».

В СМИ уже писали, что он служил в Вооруженных силах Латвии, но был отправлен в отставку после самовольного оставления службы. После этого он несколько лет жил за границей. В конце 2015 года ему пришла идея открыть международную школу телохранителей в Мадонском крае.