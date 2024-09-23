Опрос Более 60 процентов людей хотят, чтобы Эстония перешла к снижению налогов

В последнем опросе, проведенном по заказу Института общественных исследований, респондентам было предложено выбрать, в каком направлении следует двигаться Эстонии, если придется выбирать между двумя вариантами: снижение налогов и уменьшение количества государственных услуг или увеличение количества государственных услуг и повышение налогов.

64% респоондентов предпочли более низкие налоги и меньшее количество государственных услуг, 17% предпочли больше государственных услуг и более высокие налоги, а 19% затруднились с ответом.

Жить в стране с более низкими налогами и меньшим количеством госуслуг предпочли бы сторонники EKRE (81%), «Отечества» (77%), Партии правых (71%), Центристской партии (69%) и «Ээсти 200» (52%).

42% сторонников Партии реформ предпочитают страну с более низкими налогами и меньшим количеством госуслуг, а 38% - с более высокими налогами и большим количеством госуслуг. В этом вопросе взгляды сторонников Партии реформ и Социал-демократической партии очень схожи. 44% сторонников Социал-демократической партии предпочитают страну с низкими налогами, а 40% - с более высокими.

Опрос Norstat был проведен онлайн 17 сентября среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем принял участие 1001 респондент.