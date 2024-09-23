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ВИДЕЛИ ЕГО? Полиция разыскивает опасного правонарушителя

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Аллан.
Аллан. Фото: PPA

Полиция разыскивает в деревне Мурасте волости Харку 41-летнего Аллана, который может представлять опасность для себя и окружающих, сообщил в понедельник Департамент полиции и погранохраны.

Аллан напал на своих близких, а затем скрылся в лесу. В этом районе задействованы крупные силы полиции, вертолет авиазвена и розыскная собака.

Рост Аллана 190 см, у него худощавое телосложение. Он одет в бежевую рубашку и темные брюки.

Полиция просит всех, кто заметит мужчину, подходящего под описание, не приближаться к нему, а немедленно сообщить по номеру экстренной помощи 112.

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