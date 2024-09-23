Жилье в Эстонии продолжает дорожать

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в сравнении с первым кварталом этого года цены на квартиры выросли на 2,9%, а цены на дома - на 2,4%. «В Таллинне цены на квартиры выросли по сравнению с первым кварталом на 2,3%, в близлежащих к Таллинну регионах вместе с Тарту и Пярну - на 3,4%, а в остальной Эстонии - на 4,6%», - добавила Сяйнаст.

Денежный объем сделок в первые шесть месяцев этого года был меньше, чем в первые полугодия предыдущих трех лет. В последний раз объемы сделок были еще меньше в начале пандемии, т. е. в первое полугодие 2020 года.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, во втором квартале повысился по сравнению со вторым кварталом 2023 года на 4,5% и в сравнении с первым кварталом этого года на 2,9%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.