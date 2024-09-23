Урмас Сыырумаа: мои 100 млн в спорт никуда не исчезли

Его главной мотивацией является желание продолжить реализацию уже начатых проектов. Одним из самых громких лозунгов было выделение в 2020 году 100 миллионов евро дополнительных денег для эстонского спорта. Хотя пока план до сих пор не был особенно плодотворным, работа во имя высокой цели продолжается.

«Мои 100 миллионов на ближайшие 10-15 лет никуда не исчезли. Проект сделал свои первые шаги. Я просто чувствую, что мне нужно двигать это дальше. Это не может просто так закончиться», - рассказал Сыырумаа в интервью ERR Sport.

Чтобы подать кандидатуру на пост президента ЭОК, изначально необходимо было заручиться поддержкой 15 членов ЭОК. Сыурумаа получил 25, Керсти Кальюлайд - 45, Эрих Тейгамяги – 17 голосов. Действующий президент ЭОК выводов из этих цифр делать не стал.

«Я набрал необходимые голоса и еще немного сверх того», - заметил Сыырумаа.

Президент ЭОК будет избран 11 октября.

Интервью на эстонском языке можно послушать здесь: