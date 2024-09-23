На этой неделе Спасательный департамент проверяет датчики дыма и угарного газа

«В прошлом году мы проверили датчики дыма в почти 5500 домах и обнаружили, что в четверти из них работающий датчик отсутствовал. Это вызывает серьезное беспокойство, ведь если сегодня случится пожар, то в четверти домов Эстонии датчик дыма не сработает, потому что его просто нет или он неисправен. Наличие работающих датчиков дыма и угарного газа должно быть таким же естественным, как наличие исправных тормозов в автомобиле», - сказала начальник отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала и добавила, что каждый должен сам заботиться о безопасности своего дома и семьи.

Проверки будут проводиться с 23 по 27 сентября до 19:00. Проверки проводят инспекторы Спасательного департамента совместно с пожарными командами. Если датчик отсутствует или неисправен, можно получить штраф в размере 40 евро. Цель проверки - добиться, чтобы в домах были установлены и работали исправные датчики дыма и угарного газа согласно требованиям.

Во время проверок инспекторы и спасатели всегда будут в официальной форме Спасательного департамента и иметь при себе удостоверение личности - в случае сомнений можно попросить показать удостоверение.

В каждом доме должен быть как минимум один исправный датчик дыма. Рекомендуется установить датчик на каждом этаже или даже в каждой комнате. Датчик угарного газа должен быть в каждом доме с твердотопливной системой отопления (камин, печь, плита, котел).

Проверяйте работу датчиков раз в месяц. Для этого нажмите тестовую кнопку, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости замените батарею и сразу же установите датчик обратно. Тестирование важно для обеспечения безотказной и постоянной готовности датчиков.

За первые восемь месяцев 2024 года в 22 пожарах погибло 26 человек. В 17 зданиях, используемых для проживания, датчики дыма отсутствовали (85%). За восемь месяцев благодаря исправным датчикам дыма удалось спастись 77 человек при 40 пожарах и опасных происшествиях.