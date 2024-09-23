Kuusakoski: цены на железо упали до двухлетнего минимума

По оценкам BHP, к 2050 году рост дата-центров и решений искусственного интеллекта может увеличить мировой спрос на медь на 3,4 миллиона тонн в год. В настоящее время на дата-центры приходится менее 1% спроса на медь, но к 2050 году ожидается, что этот показатель вырастет до 6–7%. Сами дата-центры потребляют все меньше меди, однако поступающая к ним электроэнергия остается весьма емкой в отношении использования меди. BHP прогнозирует, что к 2050 году мировой спрос на медь вырастет до 52,5 миллиона тонн в год по сравнению с 30,4 миллиона тонн в 2021 году. Таким образом рост составит 72%.