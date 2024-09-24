Интервью Верховный архиепископ Святослав: «Одна из церквей породила геноцидальную идеологию и вложила ее в руки преступной власти»

- Мы, христиане, верим в Воплощение, то есть в то, что Бог стал человеком. Мы читаем о том, как Слово стало телом и поселилось среди нас. Это первая глава Евангелия от Иоанна.

Если церковь убегает от общества или создает себе параллельную действительность, отгораживается отграничивается общественных потребностей, она тем самым отрицает это таинство Воплощения, которое Господь продолжает совершать в теле того или иного народа.

Я считаю, что убегать от действительности своего народа, которую он проживает, какой бы она тяжелой и драматичной ни была эта действительность, ссылаясь на то, что нужно заботиться только о духовном – это и есть отрицание таинства Воплощения.

Наша церковь всегда в своей истории была сердцем и душой украинского народа. Всегда судьба украинского народа и судьба Украинской Церкви были одной и той же действительностью. Если бы, например, тело было отделено от души, оно бы умерло. Так же и душа отвлеченно, без своего тела теряет смысл.

Поэтому та церковь, которая отвлекается от духовных потребностей своего народа, теряет свою церковность. Это может быть одной из таких опасных тенденций, которые Церковь уже пережила в начале христианства - она называется гностической.