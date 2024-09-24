20 сентября в Эстонию с визитом прибыл Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук. Rus.Postimees удалось поговорить с Верховным архиепископом о роли церкви в обществе и о том, как она меняется в условиях драматических изменений: о фронтовых капелланах, ереси Московского патриархата и об опасностях, которые влечет милитаристская идеология для всех христианских церквей.
Интервью ⟩ Верховный архиепископ Святослав: «Одна из церквей породила геноцидальную идеологию и вложила ее в руки преступной власти»
Архиепископ известен в церковном сообществе как полиглот и ученый-богослов, возглавлявший духовную семинарию и богословский факультет Украинского католического университета. Кроме украинского он свободно владеет английским, немецким, итальянским, испанским, польским, русским, латынью, греческим, и старославянским языками.
- Ваше Блаженство, расскажите в двух словах, какова цель вашего визита?
Прежде всего я приехал сюда как пастырь, как глава Церкви, который обязан заботиться о наших людях, где бы они ни находились. Для наших людей, которых судьба забросила за пределы Украины, мы придерживаемся правила «Твоя Церковь везде с тобой!»
Я приехал сюда, чтобы посетить наших людей, чтобы они почувствовали, что их церковь о них заботится. Кроме того, мы бы хотели пообщаться с представителями Эстонии в разных изменениях.
Прежде всего меня интересует общение в церковном сообществе. Сегодня мы вместе с владыкой Филиппом и с местной Католической церковью праздновали столетие Апостольской администратуры в Эстонии (Филипп Журдан - апостольский администратор Католической церкви Эстонской администратуры - прим.ред.).
Мы служили совместную литургию и нам представилась возможность пообщаться с членами Эстонского совета церквей. Мы всегда хотим выйти за пределы исключительно украинской среды, чтобы говорить от имени нашего народа для более широкого сообщества. Именно поэтому нас интересует не только религиозное, но и общественное измерение. Я намерен встретиться со спикером парламента Эстонии, с министром внутренних дел, который отвечает за деятельность церквей и религиозных организаций Эстонии.
- Как вы оцениваете отношения Украинского государства с Украинской православной церковью Московского патриархата?
- Мне трудно это комментировать. Я бы снова обратился к своему тезису о том, что когда церковь во имя спиритуализма убегает от своего народа, то это неогностицизм. Если речь идет об отношениях, то они, мягко говоря, не лучшие именно потому, что эта церковь с начала полномасштабного вторжения заняла полемическую позицию по отношению к украинскому обществу.
Мне это горько признавать, но после Революции достоинства в обществе был запрос на церковное единство, в частности единство между православными, а сегодня то же самое общество поставило перед украинским государством такое радикальное требование о защите религиозных сообществ от манипуляций агрессора.
Это требует от государства защиты религиозной среды от милитаризации религии со стороны России. А Россия осуществляет эту милитаризацию через структуры Русской православной церкви и всех тех, которые тем или иным образом с ней связаны.
Поэтому отношения украинского общества с именно институтами этой церкви сегодня напряженные. Последний закон о церкви, который приняла Верховная Рада, не позволяет государству агрессору влиять на украинскую религиозную среду.
Очевидно, что каждая религиозная организация и церковь, связывающая себя с центром в Москве, переживает сейчас кризис идентичности.
- Архимандрит Кирилл Говорун (украинский православный богослов - прим.ред.) прямо сказал, что вся эта милитаризация является ересью. Вы согласны с ним?
- Совершенно. Мне как католическому епископу не всегда следует определять, что в православном мире есть ересь, а что нет. Но мы имеем факты, говорящие об однозначной оценке ереси русского мира со стороны более широкой православной среды и православного мира.
Есть письмо, которое подписали более двухсот православных богословов, осудивших эту доктрину как еретическую. Несколько месяцев назад состоялась Ассамблея всех епископов Вселенского Патриархата в Константинополе, которые в своем финальном документе тоже определили доктрину, которую сегодня распространяет Россия, как еретическую.
Поэтому мы можем опираться на компетентные выводы самой православной среды - как научной богословской, так и институциональной. Сегодня эта доктрина русского мира является вызовом, имеющим экуменическое измерение. Почему? Потому что она дискредитирует нравственный авторитет христианской церкви как таковой.
В третьем тысячелетии одна из христианских церквей церковь породила геноцидальную идеологию и вложила ее в руки преступной государственной власти. Не наоборот! Не государственная власть, как это было в нацистской Германии, подала церкви эту идеологию, а наоборот - российская церковь породила ее!
И сегодня это вызов для всего христианства, потому что это деградация. В России такого типа манипуляция оказывает влияние на чувства верующих людей. Но современный человек в секулярном мире до конца не разбирается, христианин какой конфессии сказал или совершил то или иное.
Христиане воспринимаются в секулярном мире как единое сообщество, поэтому такие еретические доктрины являются вызовом для всех христианских церквей.
- Имеют ли церкви сегодня – вселенская православная и католическая – хоть какие-то рычаги влияния на Московский патриархат? У меня такое впечатление, что они в Москве давно не верят в Бога.
- Очевидно, что на Московский патриархат на территории России мы не имеем никакого влияния. Мы можем молиться и беречь свою аутентичность, подлинное предназначение. Нужны правила, основы, которые запретили бы распространение этой доктрины, чтобы она как вирус не заражала других.
К сожалению, среди многих христиан, в частности, разделяющих правые взгляды, сегодня возникла иллюзия, будто Россия или даже ее преступный президент являются последними защитниками традиционных христианских ценностей.
Такая странная ностальгия по христианскому царю, который мечом решит все проблемы христиан. Эта иллюзия усиливается московской пропагандой русского мира. Поэтому мы, как христиане, должны сопротивляться.
Я встречался с Эстонским советом церквей, имея полномочия говорить от имени Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Наш совет написал письмо в церкви разных конфессий от имени христиан Украины, осуждая доктрину русского мира. Поэтому мы надеемся, что наше развенчание этой лжи сможет послужить другим христианам.
- Каждый раз, когда эстонское государство просило митрополита ЭПЦ МП дать оценку высказываниям патриарха Кирилла, наш митрополит говорил, что церковь не вмешивается в политику, а заботится о спасении душ своих прихожан. А вот Томаш Халик (выдающийся чешский философ, католический богослов – прим. ред.) говорил, что когда церковь начинает заботиться только о своих институциональных интересах, а христиане - только о своей общине, то такая церковь превращается в соль, утратившую вкус и свою функцию. Какая точка зрения вам ближе?
- Мы, христиане, верим в Воплощение, то есть в то, что Бог стал человеком. Мы читаем о том, как Слово стало телом и поселилось среди нас. Это первая глава Евангелия от Иоанна.
Если церковь убегает от общества или создает себе параллельную действительность, отгораживается отграничивается общественных потребностей, она тем самым отрицает это таинство Воплощения, которое Господь продолжает совершать в теле того или иного народа.
Я считаю, что убегать от действительности своего народа, которую он проживает, какой бы она тяжелой и драматичной ни была эта действительность, ссылаясь на то, что нужно заботиться только о духовном – это и есть отрицание таинства Воплощения.
Наша церковь всегда в своей истории была сердцем и душой украинского народа. Всегда судьба украинского народа и судьба Украинской Церкви были одной и той же действительностью. Если бы, например, тело было отделено от души, оно бы умерло. Так же и душа отвлеченно, без своего тела теряет смысл.
Поэтому та церковь, которая отвлекается от духовных потребностей своего народа, теряет свою церковность. Это может быть одной из таких опасных тенденций, которые Церковь уже пережила в начале христианства - она называется гностической.
Гностики отрицали таинство Воплощения, ссылаясь на то, что тело человека, то есть материя - грешно и обречено, поэтому не может участвовать в спасении. Апостол и евангелист Иоанн говорит, что тот, кто отрицает, что Христос пришел в теле – он от антихриста.
То есть здесь на самом деле речь идет не столько о том, что московская церковь не хочет вмешиваться в политику. Она убегает от реальности того народа, к которой Господь Бог ее посылает, в частности, когда речь о присутствии церкви в Украине. Она подвержена неогностической идеологии. Это путь к гибели, потому что церковь теряет авторитет, перестает быть пастырем для своего народа.
- Расскажите, пожалуйста о ваших капелланах в армии. Они - те самые пастыри, работающие в самых сложных обстоятельствах. К ним приходят только христиане или все, кто в окопе перед лицом смерти начинают искать Бога?
- Специфика капеллана в армии состоит в том, что там капеллан не служитель культа, но и не психолог. Он является видимым знаком присутствия Бога со своим народом. Есть определенная особенность его служения.
Капеллан на фронте нужен не только для того, чтобы кадилом махать или окропить священной водой, хотя и это часть его служения. Капеллан - это духовный пастырь, который берет на себя боли и страдания тех, кого Господь Бог доверил его пастырской опеке.
В определенной степени капеллан, к какой церкви или христианской конфессии он бы ни принадлежал, служит там не только узко конфессионально тем, кто является членами его церкви в армии. Он служит в армии для всех. Интересно наблюдать, как межконфессиональное разделение не достигает украинской армии.
Мы очень не хотим, чтобы какие-то недоразумения между церквями отразились на людях в армии. Совместное служение военных капелланов из разных церквей и религиозных организаций может быть мощным капиталом для церковного единения и взаимопонимания после окончания войны.
- Социолог религии Хосе Казанова пишет, что христианство сегодня сильно переживает драматические изменения. На ваш взгляд, какие тенденции ожидают европейское христианство в ближайшее десятилетие?
- Думаю, что христианство будет сдавать экзамен на свою подлинность. Будут формы меняться. Но мы не имеем права потерять смысл. Будут меняться способы присутствия христиан в обществах. Но мы не можем перестать быть той самой «Евангельской закваской» и солью земли для нового общества, которое рождается на наших глазах.